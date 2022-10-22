Удар по энергетике. Часть Украины осталась без света из-за ракетных обстрелов: что известно
Российские оккупанты снова атаковали энергетические объекты Украины 22 октября. Поэтому жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.
Какие регионы подверглись отключениям света и как подготовиться к отсутствию электроэнергии - в материале РБК-Украина.
Отключение света из-за обстрелов
- В Хмельницком отсутствует свет после взрывов. Жителей также призвали сделать запасы воды, ведь она также может исчезнуть в ближайшее время.
- В Луцке россияне попали в объект энергетики, поэтому света нет в части города. Украинцев просят подготовить запас воды.
- В отдельных населенных пунктах Волынской области местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.
- В Уманском районе Черкасской области отсутствует свет из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области.
- В нескольких населенных пунктах Одесского района отсутствует свет из-за двух ракетных ударов россиян по объекту энергетической инфраструктуры области.
- Жителей Кировоградской области предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией из-за ракетных ударов по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.
- Жителей Тернополя предупреждают о проблемах с электроснабжением в соседних областях и призывают подготовить все необходимое на случай аварийного отключения света.
- В Сумской области возможны перебои с электроэнергией. В течение суток будут аварийные отключения электроэнергии и водоснабжения без предупреждений. В настоящее время без света остались 139 232 абонента практически по всей области.
Как подготовиться к отключению электроэнергии
Украинцам следует подготовили фонарик, батарейки, пауэрбанки, свечи и спички, аптечку, питьевую воду, термос и не требующую приготовления пищу на случай аварийного отключения света.
Веерные отключения света
Сегодня ожидаются очередные веерные отключения в ряде областей, при этом они не будут столь масштабны как предыдущие.
Из-за критического увеличения потребления электроэнергии отключения будут касаться:
- Киева,
- Киевской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Житомирской области.
Задержание поездов
"Укрзализныця" сообщает, что из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру некоторые участки остаются обесточенными. При этом поезда следуют под резервными тепловозами.
На данный момент с задержкой на полчаса следуют рейсы:
- №81 Киев - Ужгород;
- №1 Харьков - Ивано-Франковск;
- №119 Запорожье - Львов;
- №755 Киев - Луцк.
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