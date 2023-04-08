Обсуждали сотрудничество. В Армению приезжала делегация сухопутных войск США в Европе

Армению с рабочим визитом посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе. Стороны обсуждали усиление сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
Как отмечают в ведомстве, делегация находилась в стране с 5 по 7 апреля. Ее возглавил заместитель начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе, бригадный генерал Патрик Эллис.
"Бригадный генерал Патрик Эллис обсудил с представителями Министерства обороны РА возможности подготовки личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями", - отмечают в Минобороны.
Там добавили, что в ходе визита делегация США посетила учебные воинские части, а также учебный центр "Зар" миротворческой бригады ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.
Также мы писали, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.
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