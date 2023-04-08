Обсуждали сотрудничество. В Армению приезжала делегация сухопутных войск США в Европе

Как отмечают в ведомстве, делегация находилась в стране с 5 по 7 апреля. Ее возглавил заместитель начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе, бригадный генерал Патрик Эллис.

"Бригадный генерал Патрик Эллис обсудил с представителями Министерства обороны РА возможности подготовки личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями", - отмечают в Минобороны.

Там добавили, что в ходе визита делегация США посетила учебные воинские части, а также учебный центр "Зар" миротворческой бригады ведомства.