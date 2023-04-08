Обговорювали співпрацю. У Вірменію приїжджала делегація сухопутних військ США у Європі

Вірменію з робочим візитом відвідала делегація командування сухопутних військ США у Європі. Сторони обговорювали посилення співробітництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Вірменії.
Як зазначають у відомстві, делегація перебувала у країні з 5 по 7 квітня. Її очолив заступник начальника штабу командування сухопутних військ США у Європі, бригадний генерал Патрік Елліс.
"Бригадний генерал Патрік Елліс обговорив з представниками Міністерства оборони РА можливості підготовки особового складу, проведення спільних навчань, обміну досвідом та знаннями", - зазначають у Міноборони.
Там додали, що під час візиту делегація США відвідала учбові військові частини, а також навчальний центр "Зар" миротворчої бригади відомства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які стартують 22 квітня.
Також ми писали, що Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території.
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