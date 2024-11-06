Обсудили "возвращение мира". Макрон провел переговоры с Трампом

Трамп побеждает на выборах

Напомним, в США вчера прошли президентские выборы. Победителем, согласно информации СМИ, уже стал Дональд Трамп, поскольку он набрал достаточное количество голосов.

Примечательно, что, согласно предварительным результатам, у республиканцев также будет большинство в Палате представителей и Сенате.

Такие выборы были важными для Украины, поскольку от будущего президента зависит, будут ли США поддерживать украинцев в войне с российскими оккупантами.

На фоне победы Трампа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина и США продолжат работу над установлением справедливого мира.

Детально с заявлениями Трампа насчет войны в Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.