Обговорили "повернення миру". Макрон провів переговори з Трампом

Трамп перемагає на виборах

Нагадаємо, у США вчора відбулися президентські вибори. Переможцем, за інформацією ЗМІ, вже став Дональд Трамп, оскільки він набрав достатню кількість голосів.

Примітно, що, згідно з попередніми результатами, у республіканців також буде більшість у Палаті представників та Сенаті.

Такі вибори були важливими для України, оскільки від майбутнього президента залежить, чи підтримуватимуть США українців у війні з російськими окупантами.

На тлі перемоги Трампа міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна та США продовжать роботу над встановленням справедливого миру.

Детально із заявами Трампа щодо війни в Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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