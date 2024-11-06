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Обговорили "повернення миру". Макрон провів переговори з Трампом

Фото: Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон (flickr by Carmen Rodriguez)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який перемагає на президентських виборах у США. Однією з тем обговорень стало "повернення миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Розмова між французьким лідером та американським політиком тривала близько 25 хвилин.

У ході переговорів Макрон і Трамп висловили "бажання працювати над поверненням миру та стабільності" на тлі великих міжнародних криз.

Також французький президент "підкреслив важливість ролі Європи" та висловив готовність працювати разом з Трампом щодо питань України та Близького Сходу, коли той вступить на посаду наприкінці січня 2025 року.

 

Трамп перемагає на виборах

Нагадаємо, у США вчора відбулися президентські вибори. Переможцем, за інформацією ЗМІ, вже став Дональд Трамп, оскільки він набрав достатню кількість голосів.

Примітно, що, згідно з попередніми результатами, у республіканців також буде більшість у Палаті представників та Сенаті.

Такі вибори були важливими для України, оскільки від майбутнього президента залежить, чи підтримуватимуть США українців у війні з російськими окупантами.

На тлі перемоги Трампа міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна та США продовжать роботу над встановленням справедливого миру.

Детально із заявами Трампа щодо війни в Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дональд ТрампЕммануель МакронВійна в Україні