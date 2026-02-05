RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обсудили, как вводить перемирие: новые детали второго раунда переговоров в Абу-Даби

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина, США и Россия сегодня, 5 февраля, завершили второй раунд мирных переговоров. В частности, поднимался вопрос того, как вводить перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Facebook и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина, США и Россия договорились о новой встрече: что говорит Зеленский

Итоговое коммюнике

В итоговом коммюнике встречи, которое обнародовал Умеров, сказано, что обсуждения имели конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения продолжительного мира. Делегации договорились об обмене пленными. 

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности, методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - отмечается в коммюнике.

Делегации договорились, что проинформируют высшее руководство и продолжат переговоры в течение ближайших недель. 

Новая локация

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская переговорная делегация уже доложила ему о результатах встречи. При этом в Киеве они подготовят для главы украинского государства полноценный доклад, поскольку много аспектов нельзя обсудить по телефону. 

"Из того, что можно уже сказать - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - добавил он. 

По его словам, Украина готова ко всем рабочим форматам, которые помогут приблизить мир и сделать его надежным и продолжительным. При этом Россию нужно "лишить аппетита воевать дальше". 

"Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, возвращающих и гарантирующих настоящую безопасность. Я благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - обратил внимание президент. 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, второй раунд трехсторонних консультаций между Украиной, США и РФ продолжался 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

Стороны работали в формате рабочих групп по 5 часов в день. Главным достижением встречи стала договоренность об обмене 314 пленниками (по 157 человек с каждой стороны).

Владимир Зеленский назвал этот результат значительным. Уже сегодня, 5 февраля, 157 украинских защитников вернулись домой.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине