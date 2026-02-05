Обговорили, як впроваджувати перемир'я: нові деталі другого раунду переговорів в Абу-Дабі

Підсумкове комюніке

У підсумковому комюніке зустрічі, яке оприлюднив Умеров, сказано, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру. Делегації домовилися про обмін полоненими.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення інших невирішених питань, зокрема, методів упровадження перемир'я та моніторингу припинення військових дій", - зазначено в комюніке.

Делегації домовилися, що проінформують вище керівництво і продовжать переговори протягом найближчих тижнів.

Нова локація

Президент Володимир Зеленський розповів, що українська переговорна делегація вже доповіла йому про результати зустрічі. При цьому в Києві вони підготують для глави української держави повноцінну доповідь, оскільки багато аспектів не можна обговорити телефоном.

"З того, що можна вже сказати - найближчим часом плануються наступні зустрічі. Ймовірно, в Америці", - додав він.

За його словами, Україна готова до всіх робочих форматів, які допоможуть наблизити мир і зробити його надійним і тривалим. При цьому Росію потрібно "позбавити апетиту воювати далі".

"Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - звернув увагу президент.