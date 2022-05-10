Обсяг військової допомоги по ленд-лізу Україні збільшать до 40 млрд доларів, - Bloomberg

"Демократи" мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів. Законопроект винесуть на голосування в Палаті представників вже у вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами двох джерел "демократи" розробили пакет допомоги Україні в розмірі 39,8 млрд доларів і планують проголосувати за виділення цієї суми вже на цьому тижні.

Вже у вівторок Палата представників може проголосувати за пакет допомоги для України. Спочатку президент США запитував у Конгресу 33 млрд доларів. Але законодавці мають намір додатково виділити 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і 3,4 мільярда доларів на гуманітарні питання.

Початковий запит Байдена в розмірі 33 млрд доларів для України повинен був розподілитися так: 20,4 млрд доларів направлялося у вигляді військової допомоги, 8,5 мільярда доларів – у вигляді економічної допомоги й 3 мільярди доларів – на вирішення гуманітарних питань і проблем глобальної продовольчої безпеки.