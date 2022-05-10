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Объем военной помощи по ленд-лизу Украине увеличат до 40 млрд долларов, - Bloomberg

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

"Демократы" намерены проголосовать за выделение Украине военной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Законопроект вынесут на голосование в Палате представителей уже во вторник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам двух источников "демократы" разработали пакет помощи Украине в размере 39,8 млрд долларов и планируют проголосовать за выделение этой суммы уже на этой неделе.

Уже во вторник Палата представителей может проголосовать за пакет помощи для Украины. Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 миллиарда долларов – в виде экономической помощи и 3 миллиарда долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.

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