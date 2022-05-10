Объем военной помощи по ленд-лизу Украине увеличат до 40 млрд долларов, - Bloomberg

"Демократы" намерены проголосовать за выделение Украине военной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Законопроект вынесут на голосование в Палате представителей уже во вторник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам двух источников "демократы" разработали пакет помощи Украине в размере 39,8 млрд долларов и планируют проголосовать за выделение этой суммы уже на этой неделе.

Уже во вторник Палата представителей может проголосовать за пакет помощи для Украины. Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 миллиарда долларов – в виде экономической помощи и 3 миллиарда долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.