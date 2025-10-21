ua en ru
Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси Никитюк

Вторник 21 октября 2025 07:15
Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси Никитюк Кристина Решетник и Леся Никитюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осень - не повод отказываться от коротких юбок. Две украинские знаменитости - Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника, и Леся Никитюк - продемонстрировали, как мини может выглядеть стильно и уместно даже в прохладное время года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Кристина Решетник

На новых фото Кристина появилась в лаконичном, но продуманном образе. Основой стала черная мини-юбка, которую она соединила с плотными колготками - это сразу утепляет лук и визуально удлиняет силуэт.

Сверху - стеганая куртка до середины бедра с классическим узором "ромб" и широким поясом на талии, который создает эффект "песочных часов".

В помещении Кристина сняла верхнюю одежду, показав серый вязаный свитер свободного кроя с белым воротником, который придает образу шарма.

Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси НикитюкКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершают лук массивные черные ботинки на тракторной подошве - главный тренд последних сезонов, придающий современности даже классическому образу. А компактная черная сумка необычной формы подчеркивает индивидуальность жены Решетника.

Образ можно описать как уравновешенный микс женственности и практичности: минимализм в цветах, четкие линии и комфорт в каждой детали.

Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси НикитюкКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк также сделала ставку на мини, но ее интерпретация более смелая и игривая. На фото она позирует в короткой бежевой юбке в сочетании с многослойным верхом, напоминающим студенческий стиль.

Поверх белой рубашки с галстуком Леся надела коричневый кардиган с ромбовым узором, а сверху - черную кожаную куртку-косуху, придающую образу легкого гранжа. Такой микс материалов - кожа, трикотаж и хлопок - создает текстурную глубину и выглядит очень по-осеннему.

Ярким акцентом стала бордовая сумка-тоут с плетением, которая удачно сочетается с теплыми оттенками кардигана. Длинные трикотажные манжеты добавляют уюта, а стильный галстук - нотку ностальгического преппи.

Образ Леси - это пример того, как соединить комфорт и модные тренды, не теряя индивидуальности. Он выглядит одновременно спокойно и эффектно - идеально для городского осеннего настроения.

Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси НикитюкЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как носить осенью юбку мини

Оба образа доказывают: мини-юбка осенью может выглядеть не только стильно, но и практично. Главное - правильно комбинировать ее с теплыми фактурами, колготками и грубой обувью.

Кристина Решетник демонстрирует сдержанную элегантность, в то время как Леся Никитюк играет с цветами и фактурами.

И оба примера - прекрасное вдохновение для тех, кто хочет выглядеть модно даже в самые пасмурные дни.

Как носить мини осенью 2025: примеры от жены Решетника и Леси НикитюкКристина Решетник и Леся Никитюк (коллаж: РБК-Украина)

При написании материала были использованы страницы в Instagram Кристины Решетник и Леси Никитюк.

