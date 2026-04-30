В ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

В четверг, 30 апреля, Объединенные Арабские Эмираты объявили о введении запрета для своих граждан на поездки в Иран, Ливан и Ирак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети Х.

"В свете текущих событий в регионе МИД объявляет о запрете на поездки граждан ОАЭ в Исламскую Республику Иран, Ливанскую Республику и Республику Иран", - говорится в публикации.

Также в министерстве призвали своих граждан, которые находятся сейчас в трех вышеуказанных странах - немедленно покинуть территории этих государств и вернуться в ОАЭ "при первой же возможности".

В МИД объясняя призыв, сослались на приверженность правительства "мониторингу благополучия своих граждан за рубежом и обеспечению их безопасности".