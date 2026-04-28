ОАЭ выходят из ОПЕК на фоне войны с Ираном, - Reuters

15:53 28.04.2026 Вт
2 мин
Что это меняет на мировом нефтяном рынке?
aimg Елена Чупровская
Фото: Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ (Getty Images)

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в худший для нефтяного картеля момент - пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.

По данным издания, момент для выхода - крайне болезненный для ОПЕК. Страны Персидского залива уже столкнулись с трудностями при экспорте через Ормузский пролив - узкий морской проход между Ираном и Оманом.

Через него обычно проходит пятая часть всей мировой нефти и сжиженного газа.

Производители нефти в регионе и без того под давлением - и теперь ОПЕК теряет еще и одного из ключевых членов.

Что такое ОПЕК и почему это важно

ОПЕК - организация стран, добывающих нефть. Они договариваются, сколько нефти добывать, чтобы влиять на мировые цены. ОПЕК+ - расширенная версия, куда входят еще и страны вне организации, в том числе Россия.

ОАЭ - одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Выход такого игрока бьет по единству картеля и ослабляет позиции его фактического лидера - Саудовской Аравии.

Трамп в выигрыше?

Выход ОАЭ - большая победа для президента США Дональда Трампа. Он давно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть за счет остального мира.

"Мы защищаем членов ОПЕК, а они эксплуатируют это, навязывая высокие цены на нефть", - заявил Трамп.

Он также прямо связал американскую военную поддержку стран Персидского залива с ценами на топливо.

Reuters пишет, что выход ОАЭ может спровоцировать хаос внутри организации. Картель традиционно пытался демонстрировать единство - даже несмотря на внутренние споры относительно квот на добычу и геополитики.

Как сообщало РБК-Украина, нефть Brent выросла почти на 2%, достигнув трехнедельного максимума в 107,97 доллара за баррель - после того как переговоры между США и Ираном зашли в тупик.

А в Украине изменение цен на нефтяном рынке напрямую влияет на стоимость топлива на АЗС.

В мае главным фактором для украинских водителей станет возможная отмена топливного кэшбэка - это увеличит реальные расходы на заправку, даже если цифры на стелах АЗС не изменятся.

