ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на нефть достигли рекорда на фоне срыва переговоров США и Ирана

08:56 27.04.2026 Пн
3 мин
Сколько сегодня стоит нефть на мировых рынках?
aimg Константин Широкун
Фото: цены на нефть растут из-за срыва переговоров США и Ирана (Getty Images)

Мировые цены на нефть продолжили расти и достигли трехнедельного рекорда на фоне срыва мирных переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран передал США новое предложение о прекращении войны, - Axios

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли примерно на 2%, достигнув трехнедельного максимума в 107,97 доллара за баррель на азиатских торгах, что усилило опасения относительно инфляции и побудило трейдеров практически не учитывать снижение ставок на развитых рынках в этом году.

Фьючерсы на S&P 500 колебались в азиатской сессии, но сохранили небольшой прирост около 0,2% после того, как рынки на Тайване, в Токио и в Сеуле последовали за Уолл-стрит, достигнув рекордных максимумов на новой волне оптимизма по ИИ.

Хотя прекращение огня заморозило большинство боевых действий в конфликте на Ближнем Востоке, рынки в первую очередь сосредоточены на закрытом Ормузском проливе, через который в последние дни почти не проходят суда, перевозящие нефть и газ.

Средняя цена на СПГ с поставкой в июне в северо-восточную Азию на прошлой неделе составила 16,70 доллара за миллион британских тепловых единиц, что почти на 61% выше довоенного уровня.

Аналитики Goldman Sachs резко повысили прогнозы цен на нефть Brent на конец года с 80 до 90 долларов за баррель.

"Нелинейный рост цен вероятен, если запасы упадут до критически низких уровней, чего мы не видели в течение последних нескольких десятилетий", - предупредили они в записке.

Ситуация на Ближнем Востоке

Стоит отметить, что кризис в переговорах между США и Ираном углубился в эти выходные после того, как визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан закончился без какого-либо прогресса.

В частности, Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но при этом иранцы не дали однозначного ответа. На этом фоне Дональд Трамп заявил Axios, что позиция Ирана заставила его отменить поездку.

По словам трех американских чиновников, Трамп в понедельник планирует провести совещание в Ситуационном центре по Ирану со своей командой, которая занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики.

Один из источников сообщил, что команда Трампа обсудит безвыходную ситуацию в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Он отверг эту идею в ответ на вопрос журналистов в Белом доме.

Также мы писали, что блокада против Ирана может принести США неожиданную прибыль и выгоду благодаря так называемому закону о призовых судах, который не применялся со времен Второй мировой войны. Но при этом, таким удобным моментом могут воспользоваться не только США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским