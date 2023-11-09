Европарламент потребовал ужесточить контроль за санкциями против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, которая была принята сегодня, Европарламент выразил тревогу по поводу существующих лазеек в санкционном режиме ЕС против России. Подчеркивая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, депутаты Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия, направленные на стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы и препятствующие способности страны к ведению войны.

В резолюции указывается на способность России обходить такие меры, как ограничение цен на нефть, введенное странами-членами ЕС и так называемой Коалицией по ограничению цен. При этом отмечается, что в ЕС резко возрос импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, из таких стран, как Индия, что, по сути, создает "черный ход" для кремлевской нефти в ЕС.

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что важнейшие западные компоненты по-прежнему попадают в Россию через такие страны, как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия.

Европарламент выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающейся торговли между странами-членами ЕС и Россией товарами, имеющими военное значение и находящимися под санкциями, а также по поводу сообщений о том, что такие страны, как Азербайджан, обеляют российский газ для экспорта в ЕС.

"Европейский союз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по продаже ископаемого топлива благодаря продолжающемуся импорту трубопроводного газа и СПГ, а также различным исключениям из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в резолюции.

Так, Европарламент призывают ЕС и его государства-члены усилить и централизовать надзор за выполнением санкций на уровне ЕС, а также разработать механизм предотвращения и мониторинга обхода санкций.

В то же время депутаты призывают ЕС усилить действий по соблюдению существующих санкций в отношении экспорта российской нефти, должным образом закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения и ввести санкции в отношении всех крупнейших российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их советов директоров и руководства.

Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции и ввели полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС. По их мнению, ЕС также должен изучить правовые возможности конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления Украины.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовность ужесточить санкции против России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.