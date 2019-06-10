У Нью-Йорку вертоліт врізався в будівлю

У США в місті Нью-Йорк вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, в результаті зіткнення сталася пожежа на даху будівлі. Причини події поки не повідомляються. У місцевій поліції інцидент описали як "жорстку посадку".

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув. Будівлю було евакуйовано.

I don't see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt — Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) 10 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Повідомляється, що інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. За даними прес-служби Сухопутних військ, 23:27 під час навчального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом.

Крім того, у Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17, який належав військово-морського флоту країни. Аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Причини катастрофи, а також інформація про жертви або постраждалих офіційно не розголошується.