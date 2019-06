У Нью-Йорку вертоліт врізався в будівлю

У США в місті Нью-Йорк вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, в результаті зіткнення сталася пожежа на даху будівлі. Причини події поки не повідомляються. У місцевій поліції інцидент описали як "жорстку посадку".

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув. Будівлю було евакуйовано.

I don't see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt