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У Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 07:21
У Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17
Фото: вертоліт Мі-17 (з відкритих джерел)

Інформацію про жертв чи постраждалих не розголошують

У Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМФ Мексики у Twitter.

Як повідомляється, аварія вертольоту сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луіс-Потоси. Причини катастрофи, а також інформація про жертв чи постраждалих офіційно не розголошується.

У Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17

Міністр навколишнього середовища Мексики на своїй сторінці у Twitter зазначила, що даний вертоліт брав участь у гасінні лісових пожеж.

За даними видання El Universal, на борту вертольоту перебували 7 людей.

Нагадаємо, раніше у американському штаті Північна Кароліна розбився штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США. Пілот зміг успішно катапультуватися. Його доставили в медичний центр East Carolina в Нью-Берні для подальшого обстеження.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані в результаті авіакатастрофи рятувального вертольота загинуло п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария. Жертвами катастрофи стали троє пілотів і двоє медпрацівників.

Раніше на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот.

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