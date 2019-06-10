В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

В США в городе Нью-Йорк вертолет упал на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, в результате столкновения произошел пожар на крыше здания. Причины произошедшего пока не сообщаются. В местной полиции инцидент описали как "жесткую посадку".

На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Сообщается, что инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. По данным пресс-службы Сухопутных войск, в 23:27 во время учебного полета была потеряна связь с вертолетом.

Кроме того, в Мексике разбился российский вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту страны. Авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Причины катастрофы, а также информация о жертвах или пострадавших официально не разглашается.