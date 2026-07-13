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Живые клетки человеческого мозга научили играть в Doom: зачем это ученым

09:39 13.07.2026 Пн
2 мин
Нейроны самостоятельно играли в культовый шутер.
aimg Ольга Завада
Живые клетки человеческого мозга научили играть в Doom: зачем это ученым 200 тысяч человеческих клеток освоили шутер девяностых (фото: William West/AFP)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Компания Cortical Labs представила биологический компьютер, сочетающий живые клетки человеческого мозга с кремниевым чипом. После обучения простой игре Pong система перешла к более сложному испытанию - нейроны начали учиться играть в Doom.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science Alert.

Эволюция гейминга в лаборатории

Для того чтобы клетки мозга могли взаимодействовать с игрой, исследователи разработали специальную систему кодирования.

Цифровая среда Doom превращается в уникальные паттерны электрических сигналов, которые нейроны на чипе способны воспринимать как раздражители . Когда на экране появляется враг, специфические микроэлектроды стимулируют определенную группу клеток, заставляя их реагировать.

Процесс обучения живому процессору происходил постепенно:

  • На начальном этапе нейроны вели себя как абсолютные "новички" - постоянно врезались в стены, стреляли наугад и беспорядочно крутились на месте;
  • Впоследствии, анализируя обратные электрические сигналы, клетки стали адаптироваться к стимулам в реальном времени;
  • В конце концов, биологическая система начала четко распознавать демонов, целиться и атаковать их гораздо точнее.

Хотя выполнение маневров пока не идеально - иногда клеткам нужно несколько попыток и выстрелов в разных направлениях, чтобы попасть в одного монстра, - эксперимент доказал способность человеческих нейронов к целенаправленному обучению вне живого организма.

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Энергетическое преимущество: перспективы "живых" чипов

Главная ценность проекта заключается не в самих компьютерных играх, а в эффективности биологических систем, которую не способна повторить ни одна кремниевая архитектура ИИ.

Ученые объяснили: человеческий мозг потребляет всего около 20 ватт энергии. Создание полубиологического чипа CL1 открывает путь к появлению очень мощных и экологически устойчивых суперкомпьютеров с минимальным уровнем энергопотребления.

Пока такие клетки имеют ограниченный жизненный цикл - около шести месяцев, и ученые еще работают над тем, чтобы получать от них стабильные и четко программируемые результаты.

Однако эксперты полупроводниковой индустрии уже подтвердили, что это не фантастика, а реальная наука с огромным потенциалом.

Помимо разработки экологических вычислительных систем, технология планируется использовать в робототехнике, для моделирования сложных болезней, быстрого тестирования медицинских препаратов и создания персонализированных лекарств нового поколения.

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