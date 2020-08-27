Як працюватимуть школи на карантині: що потрібно знати перед 1 вересня

Формат навчання в школах буде залежати від карантинного зонування
Черговий навчальний рік для школярів почнеться в умовах карантину. Через епідемію коронавірусу дітям і вчителям доведеться дотримуватися ряду важливих вимог МОЗ, а свято 1 вересня пройде в альтернативному форматі. Детально про особливості навчального процесу під час пандемії - на РБК-Україна.
Традиційна дата початку навчального року в Україні залишається незмінною, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію. Школярі сядуть за парти 1 вересня 2020. Про це повідомляється на сайті Кабміну.
При цьому варто відзначити, що в перший день осені навчальний процес стартує в звичайному режимі в тих регіонах, які відповідають критеріям "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон захворюваності.
У Міністерстві освіти рекомендували школам відмовитися від звичного формату святкування "першого дзвоника", оскільки захід передбачає масове скупчення людей.
Заступник міністра освіти Любомира Мандзій запропонувала відзначити 1 вересня в альтернативній формі - в кожному класі окремо при дотриманні всіх протиепідемічних правил.
Згідно з карантинним правилами, відвідування навчальних закладів з 1 вересня можливе тільки при наявності маски/респіратора. Індивідуальні захисні засоби необхідно надягати на вході в приміщення і під час пересування між кабінетами. При цьому їх застосування не є обов'язковим під час уроку.
Винятком є школярі молодшого віку - учні 1-4 класів можуть не використовувати маски в школі.
Викладачі допускаються до роботи тільки при наявності маски/ респіратора і проходженні температурного скринінгу перед початком занять. При температурі більше 37,2 або ознак ГРВІ співробітник не допускається в заклад.
В "помаранчевих" зонах педагогам рекомендується використовувати захисні щитки.
Перед початком занять викладач повинен опитати учнів про самопочуття. У разі підтвердження діагнозу COVID-19 хоча б у одного учня, весь клас відправляється на самоізоляцію.
Забороняється вхід до приміщення школи батькам або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю.
Переміщення між кабінетами слід мінімізувати - бажано проводити всі заняття протягом дня в одному кабінеті. По можливості, організовувати їх на відкритому повітрі.
При складанні розкладу використовувати модульний підхід з гнучким графіком початку і закінчення занять для різних класів.
Під час карантину в шкільних їдальнях забороняється харчування по системі "шведського столу". Обов'язкове дотримання соціальної дистанції в 1,5 м, максимальна кількість осіб за столом в їдальні - не більше 4-х.
Водії шкільного транспорту зобов'язані носити маску/ респіратор і проходити щоденний контроль самопочуття. В салоні транспортного засобу обов'язкова наявність антисептика, регулярна дезінфекція в кінці зміни.
В освітніх установах необхідно забезпечити безпечні умови:
Освітній процес в регіонах, районах, містах зі значним рівнем захворюваності коронавірусом буде проходити в обмеженому режимі.
Так, після переходу регіону до червої зони в школах вводиться двотижневий карантин, і в цей час діти вчаться дистанційно.
У помаранчевій зоні шкільний навчальний процес організовується в звичайному форматі, викладачам рекомендовано носити прозорі захисні щитки.
Варто зазначити, що заборона на відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб у "помаранчевій зоні" стосується тільки закладів вищої освіти.
Перегляд зонування здійснюється кожні 14 днів за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Раніше стало відомо, що карантинне зонування в Україні буде діяти до 1 листопада.
Також нагадаємо, що Кабінет міністрів посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності СOVID-19.