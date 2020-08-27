Як працюватимуть школи на карантині: що потрібно знати перед 1 вересня

Черговий навчальний рік для школярів почнеться в умовах карантину. Через епідемію коронавірусу дітям і вчителям доведеться дотримуватися ряду важливих вимог МОЗ, а свято 1 вересня пройде в альтернативному форматі. Детально про особливості навчального процесу під час пандемії - на РБК-Україна.

Коли стартує навчальний процес

Традиційна дата початку навчального року в Україні залишається незмінною, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію. Школярі сядуть за парти 1 вересня 2020. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

При цьому варто відзначити, що в перший день осені навчальний процес стартує в звичайному режимі в тих регіонах, які відповідають критеріям "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон захворюваності.

Чи буде в школах святкова лінійка

У Міністерстві освіти рекомендували школам відмовитися від звичного формату святкування "першого дзвоника", оскільки захід передбачає масове скупчення людей.

Заступник міністра освіти Любомира Мандзій запропонувала відзначити 1 вересня в альтернативній формі - в кожному класі окремо при дотриманні всіх протиепідемічних правил.

Вимоги МОЗ для шкіл

Згідно з карантинним правилами, відвідування навчальних закладів з 1 вересня можливе тільки при наявності маски/респіратора. Індивідуальні захисні засоби необхідно надягати на вході в приміщення і під час пересування між кабінетами. При цьому їх застосування не є обов'язковим під час уроку.

Винятком є ​​школярі молодшого віку - учні 1-4 класів можуть не використовувати маски в школі.

Викладачі допускаються до роботи тільки при наявності маски/ респіратора і проходженні температурного скринінгу перед початком занять. При температурі більше 37,2 або ознак ГРВІ співробітник не допускається в заклад.

В "помаранчевих" зонах педагогам рекомендується використовувати захисні щитки.

Перед початком занять викладач повинен опитати учнів про самопочуття. У разі підтвердження діагнозу COVID-19 хоча б у одного учня, весь клас відправляється на самоізоляцію.

Забороняється вхід до приміщення школи батькам або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю.

Переміщення між кабінетами слід мінімізувати - бажано проводити всі заняття протягом дня в одному кабінеті. По можливості, організовувати їх на відкритому повітрі.

При складанні розкладу використовувати модульний підхід з гнучким графіком початку і закінчення занять для різних класів.

Під час карантину в шкільних їдальнях забороняється харчування по системі "шведського столу". Обов'язкове дотримання соціальної дистанції в 1,5 м, максимальна кількість осіб за столом в їдальні - не більше 4-х.

Водії шкільного транспорту зобов'язані носити маску/ респіратор і проходити щоденний контроль самопочуття. В салоні транспортного засобу обов'язкова наявність антисептика, регулярна дезінфекція в кінці зміни.

В освітніх установах необхідно забезпечити безпечні умови:

наявність на всіх входах до закладу місць для обробки рук антисептиками з відповідними інструкціями;

наявність рідкого мила і паперових рушників/ електросушарок в санітарних кімнатах;

медпункти повинні бути оснащені безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту;

обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) в закритих приміщеннях, крім необхідних для функціонування закладів - педагогічних нарад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу;

використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів - з метою забезпечити організований рух всередині будівлі;

проводити дезінфекцію поверхонь, дверних ручок, столів, стільців, перил після занять в кінці робочого дня;

обов'язкове провітрювання приміщень протягом 10 хвилин після кожного заняття;

організувати в санітарних кімнатах і на вході до закладу місця збору використаних масок, рукавичок;

розмістити плакати про респіраторну гігієну, етикет кашлю.

Як навчатимуться діти в червоних і помаранчевих карантинних зонах

Освітній процес в регіонах, районах, містах зі значним рівнем захворюваності коронавірусом буде проходити в обмеженому режимі.

Так, після переходу регіону до червої зони в школах вводиться двотижневий карантин, і в цей час діти вчаться дистанційно.

У помаранчевій зоні шкільний навчальний процес організовується в звичайному форматі, викладачам рекомендовано носити прозорі захисні щитки.

Варто зазначити, що заборона на відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб у "помаранчевій зоні" стосується тільки закладів вищої освіти.

Перегляд зонування здійснюється кожні 14 днів за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Раніше стало відомо, що карантинне зонування в Україні буде діяти до 1 листопада.

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності СOVID-19.