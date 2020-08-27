Как будут работать школы на карантине: что нужно знать перед 1 сентября

Очередной учебный год для школьников начнется в условиях карантина. Из-за эпидемии коронавируса детям и учителям предстоит соблюдать ряд важных требований Минздрава, а праздник 1 сентября пройдет в альтернативном формате. Подробно об особенностях учебного процесса во время пандемии - на РБК-Украина.

Когда стартует учебный процесс

Традиционная дата начала учебного года в Украине остается неизменной, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Школьники сядут за парты 1 сентября 2020. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

При этом стоит отметить, что в первый день осени учебный процесс стартует в обычном режиме в тех регионах, которые соответствуют критериям "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон заболеваемости.

Будет ли в школах праздничная линейка

В Министерстве образования рекомендовали школам отказаться от привычного формата празднования "первого звонка", поскольку мероприятие подразумевает массовое скопление людей.

Замминистра образования Любомира Мандзий предложила отметить 1 сентября в альтернативной форме - в каждом классе отдельно при соблюдении всех противоэпидемических правил.

Требования Минздрава для школ

Согласно карантинным правилам, посещение учебных заведений с 1 сентября возможно только при наличии маски/респиратора. Индивидуальные защитные средства необходимо надевать на входе в помещение и во время передвижения между кабинетами. При этом их применение не является обязательным во время урока.

Исключением являются младшеклассники - ученики 1-4 классов могут не использовать маски в школе.

Преподаватели допускаются к работе только при наличии маски/респиратора и прохождении температурного скрининга перед началом занятий. При температуре больше 37,2 или признаков ОРВИ сотрудник не допускается в заведение.

В “оранжевых” зонах педагогам рекомендуется использовать защитные щитки.

Перед началом занятий преподаватель должен опросить учеников о самочувствии. В случае подтверждения диагноза COVID-19 хотя бы у одного учащегося, весь класс отправляется на самоизоляцию.

Запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью.

Перемещение между кабинетами следует минимизировать - желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, организовывать их на открытом воздухе.

При составлении расписания использовать модульный подход с гибким графиком начала и окончания занятий для разных классов.

Во время карантина в школьных столовых запрещается питание по системе “шведского стола”. Обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, максимальная рассадка в столовой - не более 4-х человек за столом.

Водители школьного транспорта обязаны носить маску/респиратор и проходить ежедневный контроль самочувствия. В салоне транспортного средства обязательно наличие антисептика, регулярная дезинфекция в конце смены.

В образовательных учреждениях необходимо обеспечить безопасные условия:

наличие на всех входах в заведение мест для обработки рук антисептиками с соответствующими инструкциями;

наличие жидкого мыла и бумажных полотенец/ электросушилок в санитарных комнатах;

медпункты должны быть оснащены бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты;

ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний) в закрытых помещениях, кроме необходимых для функционирования заведений - педагогических совещаний, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива;

использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для различных возрастных категорий учащихся - с целью обеспечить организованное движение внутри здания;

проводить дезинфекцию поверхностей, дверных ручек, столов, стульев, перил после занятий в конце рабочего дня;

обязательное проветривание помещений в течение 10 минут после каждого занятия;

организовать в санитарных комнатах и на входе в заведение места сбора использованных масок, перчаток;

разместить плакаты о респираторной гигиене, этикете кашля.

Как будут учиться дети в красных и оранжевых карантинных зонах

Образовательный процесс в регионах, районах, городах со значительным уровнем заболеваемости коронавирусом будет проходить в ограниченном режиме.

Так, после перехода региона в красную зону в школах вводится двухнедельный карантин, и в это время дети учатся дистанционно.

В оранжевой зоне школьный учебный процесс организуется в обычном формате, преподавателям рекомендовано носить прозрачные защитные щитки.

Стоит отметить, что запрет на посещение учебных заведений группами более 20 человек в “оранжевой зоне” касается только заведений высшего образования.

Пересмотр зонирования осуществляется каждые 14 дней по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Ранее стало известно, что карантинное зонирование в Украине будет действовать до 1 ноября.

Также напомним, что Кабинет министров ужесточил ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости СOVID-19.