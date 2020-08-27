Как будут работать школы на карантине: что нужно знать перед 1 сентября

Формат обучения в школах будет зависеть от карантинного зонирования
Очередной учебный год для школьников начнется в условиях карантина. Из-за эпидемии коронавируса детям и учителям предстоит соблюдать ряд важных требований Минздрава, а праздник 1 сентября пройдет в альтернативном формате. Подробно об особенностях учебного процесса во время пандемии - на РБК-Украина.
Традиционная дата начала учебного года в Украине остается неизменной, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Школьники сядут за парты 1 сентября 2020. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
При этом стоит отметить, что в первый день осени учебный процесс стартует в обычном режиме в тех регионах, которые соответствуют критериям "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон заболеваемости.
В Министерстве образования рекомендовали школам отказаться от привычного формата празднования "первого звонка", поскольку мероприятие подразумевает массовое скопление людей.
Замминистра образования Любомира Мандзий предложила отметить 1 сентября в альтернативной форме - в каждом классе отдельно при соблюдении всех противоэпидемических правил.
Согласно карантинным правилам, посещение учебных заведений с 1 сентября возможно только при наличии маски/респиратора. Индивидуальные защитные средства необходимо надевать на входе в помещение и во время передвижения между кабинетами. При этом их применение не является обязательным во время урока.
Исключением являются младшеклассники - ученики 1-4 классов могут не использовать маски в школе.
Преподаватели допускаются к работе только при наличии маски/респиратора и прохождении температурного скрининга перед началом занятий. При температуре больше 37,2 или признаков ОРВИ сотрудник не допускается в заведение.
В “оранжевых” зонах педагогам рекомендуется использовать защитные щитки.
Перед началом занятий преподаватель должен опросить учеников о самочувствии. В случае подтверждения диагноза COVID-19 хотя бы у одного учащегося, весь класс отправляется на самоизоляцию.
Запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью.
Перемещение между кабинетами следует минимизировать - желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, организовывать их на открытом воздухе.
При составлении расписания использовать модульный подход с гибким графиком начала и окончания занятий для разных классов.
Во время карантина в школьных столовых запрещается питание по системе “шведского стола”. Обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, максимальная рассадка в столовой - не более 4-х человек за столом.
Водители школьного транспорта обязаны носить маску/респиратор и проходить ежедневный контроль самочувствия. В салоне транспортного средства обязательно наличие антисептика, регулярная дезинфекция в конце смены.
В образовательных учреждениях необходимо обеспечить безопасные условия:
Образовательный процесс в регионах, районах, городах со значительным уровнем заболеваемости коронавирусом будет проходить в ограниченном режиме.
Так, после перехода региона в красную зону в школах вводится двухнедельный карантин, и в это время дети учатся дистанционно.
В оранжевой зоне школьный учебный процесс организуется в обычном формате, преподавателям рекомендовано носить прозрачные защитные щитки.
Стоит отметить, что запрет на посещение учебных заведений группами более 20 человек в “оранжевой зоне” касается только заведений высшего образования.
Пересмотр зонирования осуществляется каждые 14 дней по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Ранее стало известно, что карантинное зонирование в Украине будет действовать до 1 ноября.
Также напомним, что Кабинет министров ужесточил ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости СOVID-19.