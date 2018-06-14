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Мені потрібен бій і пояса Гассієва, - Усик

НовиниСпорт    14.06.2018 - 10:02
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець спростував інформацію про зрив поєдинку проти росіянина

Чемпіон світу WBC, WBA у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) спростував інформацію про те, що його бій в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти володаря титулів WBA, IBF Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) знаходиться під загрозою зриву. Про це він заявив під час своєї Instagram-трансляції.

Український боксер зазначив, що повідомлення про те, що бій з Муратом не відбудуться - брехня.

"Я готуюся, моя команда в зборі. Це якась "куля" в інтернеті. Все брехня! Хтось каже, що я злякався, але це неправда. Я не з лякливих. Ми готуємося", - сказав Усик.

Він вважає, що вся проблема в тому, що організатори не можуть домовитися про місце проведення бою.

"Природно, починають шукати винних в особі мене і моєї компанії, кажучи, що ми відмовляємося кудись їхати. Я вам скажу, мені абсолютно все одно, де, з ким і коли боксувати. Мені потрібні пояса Гассієва. Цей бій потрібен і мені і Мурату.

Моє завдання тренуватися, виходити в ринг і показувати якісний бокс. Звідки я знаю, коли бій? Коли організатори скажуть куди їхати - чемодан у мене зібрано. Я готовий їхати в будь-яку точку земної кулі. Хоч в Антарктиду. Чекайте інформацію, вона скоро з'явиться", - розповів боксер.

Нагадаємо, раніше сайт BoxingTalk повідомив, що команда Гассіева знайшла альтернативу бою з Усиком.

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Теги публікації: Олександр Усик, бой, слухи, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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