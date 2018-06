Мені потрібен бій і пояса Гассієва, - Усик

Всем добрый вечер, хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и конкретно к Мурату Гасиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда АЛИ теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждёт этот бой. Так давайте уже его проведём.

