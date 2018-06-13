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Команда Гассієва знайшла альтернативу бою з Усиком

НовиниСпорт    13.06.2018 - 16:34
Фото: Усик и Гассієв (instagram.com/usykaa)
Фото: Усик и Гассієв (instagram.com/usykaa)

Росіянин замість фіналу WBSS може зустрітися з небитим американцем

Російський боксер Мурат Гассієв зустрінеться з американцем Ендрю Табіті замість фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком. Про це повідомляє BoxingTalk.

Зазначається, що переговори між командами зайшли в глухий кут. Спочатку боксери повинні були зустрітися у фіналі WBSS 11 травня в Саудівській Аравії, але бій був перенесений через травму українського спортсмена. Новою датою фіналу називається 21 липня, однак спірним залишається місце проведення бою.

Промоутери Гассієва наполягають на тому, щоб організувати поєдинок в Москві, однак в команді Усика виступають проти цього.

За інформацією видання, команда росіянина втомилася від тривалих переговорів. Поєдинок з Табіті запланований на 21 липня в РФ.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO і WBC. У його активі 14 перемог, з них 11 - нокаутом, і жодної поразки. На рахунку чемпіона IBF і WBA Гассіева 26 перемог, 19 - нокаутом, і також жодної поразки.

Табіті провів на професійному рингу 16 боїв, здобувши в них 16 перемог, 13 з них - нокаутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Усик відновився після травми і почав підготовку до фінального двобою Всесвітньої боксерської серії.

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Теги публікації: Олександр Усик, бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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