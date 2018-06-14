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Мне нужен бой и пояса Гассиева, - Усик

НовостиСпорт    14.06.2018 - 10:02
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинец опроверг информацию о срыве поединка против россиянина

Чемпион мира WBC, WBA в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) опроверг информацию о том, что его бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титулов WBA, IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) находится под угрозой срыва. Об этом он заявил во время своей Instagram-трансляции.

Украинский боксер отметил, что сообщения о том, что бой с Муратом не состоится - ложь.

"Я готовлюсь, моя команда в сборе. Это какая-то "пуля" в интернете. Все брехня! Кто-то говорит, что я испугался, но это неправда. Я не из пугливых. Мы готовимся", - сказал Усик.

Он считает, что вся проблема в том, что организаторы не могут договориться о месте проведения боя. 

"Естественно, начинают искать виновных в лице меня и моей компании, говоря, что мы отказываемся куда-то ехать. Я вам скажу, мне абсолютно без разницы, где, с кем и когда боксировать. Мне нужны пояса Гассиева. Этот бой нужен и мне и Мурату.

Моя задача тренироваться, выходить в ринг и показывать качественный бокс. Откуда я знаю, когда бой? Когда организаторы скажут куда ехать - чемодан у меня собран. Я готов ехать в любую точку земного шара. Хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится", - рассказал боксер.

Напомним, ранее сайт BoxingTalk сообщил, что команда Гассиева нашла альтернативу бою с Усиком.

Усик возобновил подготовку к бою с Гассиевым Стороны не договорились о месте и дате проведения боя Усик - Гассиев
Теги публикации: Александр Усик, бой, слухи, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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