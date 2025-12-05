ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагмана

Пятница 05 декабря 2025 13:00
UA EN RU
Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагмана Представлен складной смартфон с самой большой батареей на рынке (фото: Nubia)
Автор: Павел Колесник

В 2025 году рынок раскладных книжных смартфонов заметно оживился: свои устройства представили Google, HONOR и vivo. Но теперь на арену вышел крупный игрок - компания Nubia официально выпустила свой первый складной смартфон, который сразу же установил рекорд по емкости аккумулятора в этом классе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Рекордный аккумулятор среди складных смартфонов

Модель Nubia Fold выполнена в формате "книжки" и конкурирует с такими устройствами, как Samsung Galaxy Fold 7. Однако главное отличие новинки - аккумулятор на 6 560 мА/ч. Это больше, чем у всех современных Fold-флагманов, включая:

  • vivo X Fold 5 - 6 000 мА/ч
  • HONOR Magic V5 - 6 100 мА/ч
  • Galaxy Fold 7 - 4 400 мА/ч.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 55 Вт, и полный цикл зарядки занимает примерно 70 минут.

Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагманаNubia Fold оснащен аккумулятором емкостью 6560 мА/ч с зарядкой мощностью 55 Вт (иллюстративное фото: GSMArena.com)

Характеристики Nubia Fold

Устройство получило:

  • 8-дюймовый гибкий OLED-дисплей (2480 × 2200)
  • 6,5-дюймовый внешний OLED-экран (2748 × 1172)
  • флагманский чип Snapdragon 8 Elite
  • 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагманаNubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагманаРазмеры nubia Fold и основные режимы экрана (фото: GSMArena.com)

Однако не стоит ожидать по-настоящему гибкой системы камер: она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 5-мегапиксельного макросенсора. Кроме того, на каждом экране предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагманаРасположение камер в Nubia Fold (фото: GSMArena.com)

Степень защиты - не рекорд, но достойно

Смартфон получил защиту IP54. Это означает устойчивость к пыли и брызгам, но не к погружению в воду. На фоне того, что Pixel 10 Pro Fold стал первым складным устройством с полноценной защитой IP68, решение Nubia выглядит более скромным - но для рынка 2025 года это все равно вполне достойный уровень.

Дополнительно смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 и набором функций на базе искусственного интеллекта, включая перевод и голосового помощника.

Цена и доступность

Пока Nubia Fold продается только в Японии. Единственная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит около 1 153 долларов (48 800 гривен).

Ранее мы рассказывали о ключевых моментах, которые помогут подобрать идеальный смартфон для ваших нужд.

Также мы писали, что Samsung официально представила Galaxy TriFold с тройным экраном и раскрыла все характеристики устройства.

А еще у нас есть материал о том, что Android-бренды разрабатывают смартфоны с ультраемкими батареями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аккумулятор Смартфоны
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне