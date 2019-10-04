ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый состав ЦИК проведет сегодня первое заседание

Новости » Политика    04.10.2019 - 15:00
Новый состав ЦИК проведет сегодня первое заседание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание запланировано на 16:00

В пятницу, 4 октября, новоизбранный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), который утвердила Верховная рада, проведет первое заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, заседание запланировано на 16:00.

Предполагается, что на заседании изберут нового главу Комиссии, заместителей главы, а также секретаря Центризбиркома.

Напомним, сегодня Верховная рада назначина новый состав Центральной избирательной комиссии. Почти единогласно народные депутаты проголосовали за каждого члена нового состава ЦИК. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.

2 октября фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.

Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу. По его словам, в состав Центризбиркома будут избраны 17 членов.

Рада назначила новый состав ЦИК Новый состав ЦИК проверят после назначения
Новости Украины Центральная избирательная комиссия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь