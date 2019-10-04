Новый состав ЦИК проведет сегодня первое заседание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание запланировано на 16:00

В пятницу, 4 октября, новоизбранный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), который утвердила Верховная рада, проведет первое заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, заседание запланировано на 16:00.

Предполагается, что на заседании изберут нового главу Комиссии, заместителей главы, а также секретаря Центризбиркома.

Напомним, сегодня Верховная рада назначина новый состав Центральной избирательной комиссии. Почти единогласно народные депутаты проголосовали за каждого члена нового состава ЦИК. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.

2 октября фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.

Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу. По его словам, в состав Центризбиркома будут избраны 17 членов.