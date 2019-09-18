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Киргизія і Таджикистан погодили відведення військ на кордоні

Новини » В світі    18.09.2019 - 14:38
Киргизія і Таджикистан погодили відведення військ на кордоні
Ілюстративне фото (twitter.com/Radio_Azattyk)

В результаті перестрілки загинули 4 прикордонника з обох сторін

Представники Киргизії і Таджикистану погодили відведення військ на кордоні, де в результаті перестрілки загинули чотири прикордонника з обох боків і 25 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що відповідну угоду було прийнято 18 вересня. Киргизькі прикордонники повинні прибрати спостережну вишку, а таджицька сторона зобов'язалася не будувати вежу на своїй стороні.

"Сторони зустрілися в середу вранці в Согдійської області Таджикистану і домовилися відвести від кордону додаткові сили і бойову техніку до 18:00 того ж дня", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт на кордоні між двома країнами розпочався 15 вересня. Киргизія і Таджикистан звинуватили один одного в будівництві спостережних вишок на спірних територіях. 16 вересня відбулася стрілянина на спірній ділянці. У результаті збройного конфлікту з таджицької сторони загинули 3 військових, поранення отримали 12 осіб, з киргизькою - 1 прикордонник загинув, 13 поранені.

Пізніше Міністерство закордонних справ Киргизії вручило ноту протесту послу Таджикистану в республіці Олимзоде Сухробу Ходжу через перестрілки на кордоні.

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