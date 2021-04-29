Президент Киргизії на тлі ескалації на кордоні з Таджикистаном закликав зберігати спокій
Президент Киргизії Садир Жапаров на тлі збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном закликав зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Глава держави підкреслив, що киргизи і таджики завжди знаходили спільну мову.
Про це Жапаров написав на своїй сторінці в Facebook.
"Закликаю всіх жителів Киргизстану, перш за все, політичні сили і ЗМІ, зберігати спокій, не піддаватися на провокації, не розпалювати ворожнечу і ворожнечу", - написав він.
Глава держави нагадав, що народи Киргизії і Таджикистану завжди знайдуть спільну мову і готові вирішити всі проблеми при дотриманні і з урахуванням добросусідських відносин. "Зараз небезпечні ті особи, які намагаються розпалити конфлікт зсередини", - додав він.
Жапаров ще раз закликав всі внутрішньополітичні сили до стриманості в "цей непростий для країни момент".
Нагадаємо, вдень 29 квітня на кордоні Киргизії і Таджикистану сталася перестрілка між військовими. У перші години повідомлялося про не менше 20 постраждалих. Пізніше прийшло повідомлення про перший загиблого з боку киргизької сторони.
Відзначимо, до цього в 2019 році відбулася перестрілка на спірній ділянці кордону між Киргизією і Таджикистаном у Ферганській долині. Щонайменше один киргизький прикордонник тоді загинув.
Після цього сторони погодили відведення військ на кордоні.