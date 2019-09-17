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На кордоні між Туркменістаном і Киргизією сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 03:38
На кордоні між Туркменістаном і Киргизією сталася стрілянина
Ілюстративне фото (twitter.com/Radio_Azattyk)

Один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей можуть бути поранені

У результаті перестрілки на спірній ділянці кордону між Киргизстаном і Таджикистаном у Ферганській долині щонайменше один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей можуть бути поранені з обох сторін. Про це повідомили представники влади двох країн, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Киргизстан і Таджикистан звинуватили одне одного у відкритті вогню.

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило, що один прикордонник серйозно поранений, травм різного ступеня тяжкості зазнали також шестеро місцевих жителів.

Представники місцевої влади Таджикистану повідомили, що в результаті конфлікту госпіталізовано 12 їхніх громадян.

У прикордонних органах Таджикистану та Киргизстану розповіли, що стрілянину спричинили "будівельні роботи" на недемаркованій ділянці кордону, які хотіли провести представники однієї та іншої сторін.

Повідомляється, що конфлікт вдалося припинити ввечері понеділка.

Нагадаємо, у липні внаслідок сутичок на кордоні Таджикистану та Киргизії постраждали 27 людей.

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