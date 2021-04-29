Хочуть локалізувати конфлікт. Киргизстан та Таджикистан почали переговори

Міністерства закордонних справ Киргизстану та Таджикистану почали переговори про локалізацію конфлікту на кордоні . Сьогодні на спірній ділянці киргизько-таджикистанського кордону почалися бойові дії між військовими.

Про це повідомив глава МЗС Киргизстану Руслан Казакбаєв, передає агентство 24.kg .

Як розповів киргизький міністр закордонних справ, зараз переговори щодо врегулювання конфлікту на кордону проходять на всіх рівнях, а також з боку правоохоронних органів Киргизстану та Таджикистану.

"Сподіваюся, що в якнайближчий час конфлікт вдасться врегулювати. Потім МЗС зробить заяву", - зазначив він.

Крім того, киргизький уряд повідомляє, що прем'єри Киргизстану та Таджикистану зустрінуться сьогодні на полях Євразійської міжурядової ради, щоб обговорити ситуацію на кордоні.

"Глави урядів двох країн обговорять ситуацію, що склалася на киргизько-таджицької державному кордоні", - заявили в уряді Киргизстану.