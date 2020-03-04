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Рада призначила нового главу Міноборони замість Загороднюка

Новини » Політика     04.03.2020 - 19:46
Рада призначила нового главу Міноборони замість Загороднюка
Фото: Андрій Таран (РБК-Україна)

Таран є екс-главою української сторони СЦКК

Верховна рада призначила новим міністром оборони генерала-лейтенанта Збройних сил України у відставці Андрія Тарана. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Його призначення підтримали 285 нардепів.

Раніше новопризначений глава Міноборони очолював українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів, який очолив Денис Шмигаль, залишилися вакантними чотири посади. Парламент призначив новий склад Кабінету міністрів. За його призначення проголосували 277 парламентаріїв.

Додамо, за станом на 4 березня ще кілька кандидатів у новий Кабінет міністрів подали декларації. Зокрема, опубліковані декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

Також перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться у новому Кабміні.

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