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Трамп стане першим гостем нового японського імператора

Новини » Політика    20.04.2019 - 03:28
Трамп стане першим гостем нового японського імператора
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп відвідає Японію

Президент США Дональд Трамп стане першим іноземним гостем нового имератора Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, новий імператор Японії ще не вступив на престол.

Так, нинішній імператор Акіхіто, 85 років, піде у відставку в кінці цього місяця, ставши першим японським імператором, який зречеться в сучасній історії. Його замінить 59-річний син, принц Нарухіто.

Трамп і перша леді Меланія Трамп здійснить державний візит до Японії в кінці травня, ставши першими офіційними іноземними гостями Нарухіто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається відвідати Японію з офіційним візитом у травні 2019 року.

Очікується, що глава Білого дому проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Візит американського лідера триватиме з 25 по 28 травня.

РБК-Україна писало, що прем'єр Японії Сіндзо Абе номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "за внесок у денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

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