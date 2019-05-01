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Новый император Японии взошел на престол

Новости » Политика    01.05.2019 - 06:57
Новый император Японии взошел на престол
Фото: Новый император Японии Нарухито взошел на престол (AFP)

Новый император поклялся соблюдать конституцию

В Японии состоялась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, Нарухито во время церемонии поклялся строго соблюдать конституцию Японии и выполнять свои обязанности'язки символа государства и народа в качестве монарха.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность ... Я буду стремиться дальнейшего процветания народа и мира во всем мире", - заявил он.

Отмечается, что в церемонии в Императорском дворце восхождение приняли участие почти 270 человек, среди них - императрица Масако, прем'ер-министр Японии Синдзо Абэ и другие министры, руководители палат парламента, представители местной власти и общественности.

 

Напомним, 30 апреля 125-й император Японии Акихито отрекся от престола в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" Императорского дворца в Токио. Главная "Церемония отречения состоялась в Императорском дворце перед 300 людьми, включая прем'ер-министра Синдзо Абэ, наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.

Как сообщало РБК-Украина, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп станет первым иностранным гостем нового императора Японии. Трамп и первая леди Мелания Трамп осуществит государственный визит в Японию в конце мая

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