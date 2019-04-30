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Імператор Японії Акіхіто офіційно відрікся від престолу

Новини » Політика    30.04.2019 - 13:07
Імператор Японії Акіхіто офіційно відрікся від престолу
Фото: Скріншот (twitter.com/i/broadcasts/1dRKZmpyXzvxB)

Головна "Церемонія зречення" відбулася в Імператорському палаці перед людьми 300

125-й імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу в залі "Сэйдэн Мацу-но-ма" Імператорського палацу в Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Головна "Церемонія зречення" відбулася в Імператорському палаці перед 300 людьми, включаючи прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наслідного принца Нарухіто і наслідної принцеси Масако.

Імперські камергери несли державні і приватні печатки в зал разом зі священним мечем і дорогоцінним камінням, які вважаються символами імператорської сім'ї.

У короткый церемонії прем'єр-міністр Сіндзо Абе звернувся до імператора, сказавши: "Зберігаючи в наших серцях шлях, по якому йшов імператор, ми докладемо всі зусилля, щоб створити світле майбутнє для Японії, повної миру і надії".

Після чого у своєму заключному виступі Акіхіто "побажав Японії і всьому світу миру і процвітання".

"Я глибоко вдячний людям, які прийняли мене як символ і підтримали мене. Разом з дружиною імператрицею я сподіваюся, що від усього серця ера Рейви буде мирною і плідною, і я молюся за добробут і щастя нашої країни і народів світу", - заявив Акіхіто.

Технічно Акіхіто залишається імператором до опівночі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стане першим іноземним гостем нового імператора Японії. Трамп і перша леді Меланія Трамп здійснить державний візит до Японії в кінці травня.

Зазначимо, наслідний принц 59-річний Нарухіто вступить на престол 1 травня. Після цього в країні почне діяти нова ера - епоха Рейву.

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