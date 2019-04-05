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Обраний новий президент Світового банку

Новини » Політика    05.04.2019 - 20:12
Обраний новий президент Світового банку
Фото: Девід Мелпас (flickr com worldbank)

Президентом призначили Девіда Мелпаса

Заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса обрали новим президентом Світового банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву на сайті Світового банку

Зазначається, що Мелпас приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня.

"Виконавчі директори пройшли процедуру відбору, узгодженого в 2011 році. Процес включав відкриту, прозору кандидатуру, де будь-який член Банку міг бути запропонований будь-яким виконавчим директором або губернатором через виконавчого директора. Потім було проведено ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю виконавчими директорами пана Мелпасса", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що Рада Світового банку з нетерпінням очікує співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди “Форвард Погляд” та пакета капіталу, як це визначено в документі “Стале фінансування для сталого розвитку”.

Відомо, що кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп, після того як 1 лютого пост президента організації покинув Джим Ен Кім.

РБК-Україна писало, що 7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. 

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