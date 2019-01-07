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Глава Світового банку оголосив про відставку

Новини » Фінанси    07.01.2019 - 19:57
Глава Світового банку оголосив про відставку
Фото: Джим Йон Кім (flickr.com)

В. о. голови Світового банку з 1 лютого стане Крісталіна Георгієва

Керівник Світового банку Джим Йон Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Джим Йон Кім зазначив, що йде з поста глави Світового банку 1 лютого.

"Для мене було великою честю працювати президентом цього чудового закладу, повного пристрасно захоплених своєю справою людей, відданих справі викорінення крайньої бідності", - додав він.

Глава Світового банку оголосив про відставку

У Світовому банку уточнили, що з 1 лютого тимчасово виконуючим обов'язки президента стане головний виконавчий директор, болгарський економіст Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, в грудні Світовий банк надав Україні фінансову гарантію на 750 млн доларів. За даними Мінфіну України, гарантія діятиме 10 років і дозволить отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

На початку грудня стало відомо, що Світовий банк виділить 200 млрд доларів на боротьбу з потеплінням.

 

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