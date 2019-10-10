ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав за яких умов вибори в ОРДЛО не відбудуться

Новини » Політика    10.10.2019 - 18:01
Зеленський назвав за яких умов вибори в ОРДЛО не відбудуться
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна не буде проводити вибори в ОРДЛО поки не отримає контроль над кордоном

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що вибори в ОРДЛО не відбудуться поки не буде доступ до процесу для Центральної виборчої комісії, журналістів і міжнародних спостерігачів. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в мінських домовленості задекларовано проведення виборів перед тим, як Україна отримає контроль над кордоном.

"Єдиний складне питання (написаний в Мінському договорі - ред.), що ми спочатку проводимо вибори, а потім отримуємо кордон під українським контролем. Я бачу, як по-іншому вирішувати це питання. Тому ми будемо продовжувати саме нашу політику, щоб зовсім по-іншому це вирішувати", - заявив Зеленський.

За його словами, під час виборів на Донбасі всі партії, ЦВК і журналісти повинні мати доступ до території ОРДЛО.

"А хто поїде, якщо там будуть війська. Тоді тільки якщо будуть забезпечені всі питання безпеки, тоді там відбудуться вибори. Ми хочемо журналістів, іноземних спостерігачів. Тому що так мають відбуватися вибори. Якщо ми говоримо про вибори, то за українським законодавством. Якщо не буде доступності ЦВК туди, журналістів з самого початку, якщо ми це побачимо - вони не відбудуться, незважаючи на те, що ми підпишемо. У нас зараз підписані домовленості мінські. І що? Це не про що", - повідомив президент України.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив про необхідність проведення місцевих виборів. За його словами місцеві вибори пройдуть як можна швидше.

На нормандської зустрічі не будуть прийняті компроміси, - Зеленський Зеленський повідомив, при яких умовах звільнить Баканова
Новини України Володимир Зеленськийвыборы на Доннбассе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся