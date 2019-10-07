РФ повинна створити умови для роботи ОБСЄ під час виборів на Донбасі, - Яременко

Фото: Богдан Яременко (Facebook)

Яременко вважає, що якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська

Верифікувати виведення російських військ з території окупованого Донбасу буде ОБСЄ. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко заявив, що іншого механізму в української влади немає.

"У нас верифікатор тільки один - ОБСЄ. Ніякого іншого механізму у нас немає. Як саме це буде реалізовуватися - питання обговорень. ОБСЄ присутня на всіх переговорах", - заявив він.

За його словами, російська сторона повинна створити умови для того, щоб бойовики пускали ОБСЄ на всю територію ОРДЛО.

"Це повинно стати частиною домовленостей, які повинна виконати російська сторона, і без цього рухатися до політичної частини буде просто неможливо. Якщо Росія хоче миру - вона піде на це, якщо не хоче - тоді всім на світі стане очевидно, хто саме зриває мирний процес", - заявив він.

Яременко вважає, що якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська.



"Крім того, міжнародне право містить поняття не тільки регулярних, а і нерегулярних збройних формувань. І агресія має на увазі під собою вторгнення як регулярних, так і нерегулярних формувань іншої країни. Навіть якщо РФ не визнає, що в ОРДЛО знаходяться її регулярні війська, то, значить, там є її нерегулярні війська, які фінансуються, організовуються і знаходяться під командуванням РФ", - сказав він.

Нагадаємо, Яременко також заявив, що Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмайера Донбасу.