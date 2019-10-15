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Місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення умов безпеки, - Пристайко

Новини » Політика    15.10.2019 - 17:03
Місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення умов безпеки, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, вибори не відбудуться до моменту, поки не буде відновлено контроль над кордоном

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення цілей щодо забезпечення безпеки і контролю над кордонами українською стороною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС України виданню ВВС.

За його словами, вибори також не відбудуться до того моменту, поки українською владою не буде відновлено контроль над державним кордоном.

"Ніякі місцеві вибори на Донбасі не можуть бути можливі без досягнення певних попередніх умов безпеки. Російські окупаційні сили і зброю повинні бути виведені. Наш контроль над нашою міжнародно визнаної державної кордоном повинен бути відновлений. Якщо ситуація з безпекою дозволяє українській стороні конкурувати, включати в роботу ЗМІ, в тому числі іноземні, ОБСЄ спостерігатиме за процесом, тільки тоді настав час для виборів", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 15 жовтня в Мінську розпочали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.

Зазначимо, на ділянці розведення сил в Золотому фіксуються обстріл з боку бойовиків другу добу. Розведення повинно було відбутися 7 жовтня.

Раніше Пристайко заявив, що європолітики не обговорюють зняття санкцій з Російської Федерації.

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