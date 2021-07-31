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В Донецькій області стався вибух на шахті, госпіталізовані 10 людей

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Субота 31 липня 2021 09:40
В Донецькій області стався вибух на шахті, госпіталізовані 10 людей Фото: в Донецькій області вибух на шахті (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У смт Удачне Покровського району 31 липня близько 5 ранку стався вибух на шахті. В лікарні потрапили 10 шахтарів.

Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Вибух стався на шахті шахтоуправління "Покровське" в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.

"За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні міста Покровськ", - йдеться в повідомленні.

Причина та обставини події встановлюються.

На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 чоловік та 1 од. техніки).

Оновлено. У компанії "Метінвест" повідомили, що від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, що знаходилися в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надана необхідна допомога.

Наразі створено комісію з розслідування причин аварії. Сім'ям постраждалих надається підтримка.

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