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Вибух на шахті в Донецькій області: відкрито кримінальну справу

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Донецька область, Субота 31 липня 2021 17:52
Вибух на шахті в Донецькій області: відкрито кримінальну справу Фото: відкрито кримінальну справу за фактом вибуху на шахті в Донецькій області (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району. Внаслідок інциденту там постраждало 10 гірників, один з яких загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької обласної прокуратури.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 31 липня о 5:12, на підприємстві ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" під час виконання буровибухових робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників.

Потерпілих з опіками різного ступеня тяжкості було доставлено до хірургічного відділення однієї з лікарень.

Відомо, що один працівник підприємства помер, ще 9 перебувають у важкому стані.

Проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що встановлюються обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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