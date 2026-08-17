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Novus расширил присутствие на западе: во Львове открылись сразу два супермаркета

18:39 17.08.2026 Пн
3 мин
Ритейлер открыл первые магазины во Львове на локациях бывшего "Арсена"
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Novus открыл два первых магазина во Львове (прессслужба "Новус Украина")

Сеть супермаркетов Novus осуществила свою самую большую экспансию на западный рынок с начала полномасштабной войны: компания открыла первые два супермаркета во Львове общей площадью более 3200 кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новус Украина".

Главное:

  • Novus открыл во Львове два магазина общей торговой площадью более 3200 кв. м.

  • Каждый супермаркет имеет более 13 500 единиц товара, собственное производство "Мастера Вкуса" и категорию Fresh.

  • Сеть сделала особый акцент на крафтовой продукции львовских и западноукраинских производителей.

  • Ритейлер зашел благодаря приобретению действующих площадей бывшей сети Арсен (ГК Евротек).

  • Львов стал магнитом для инвестиций благодаря миграции платежеспособного спроса, логистике и фактору безопасности.

  • Следующий выход ожидается в Ивано-Франковске, где открытие запланировано на сентябрь.

Компания с литовскими инвестициями BT Invest, более 16 лет развивающая в столице сеть супермаркетов Novus и присутствующая, в частности, в Ровно и Тернополе, впервые вышла на рынок Львова.

На проспекте Червоной Калины, 60 расположен супермаркет площадью 1500 кв. м, по ул. Зеленой, 147 – магазин площадью 1760 кв. м. Оба работают ежедневно с 8:00 до 22:00.

Местные бренды в приоритете

Ассортимент новых точек (с более 13 500 позиций каждый) сочетает известные национальные и международные бренды с собственным импортом и продукцией собственной торговой марки Novus. При этом, как отмечается, компания сделала "особый упор" на местных производителях западного региона и крафтовых брендах.

Фото: Novus будет продавать и местные товары (пресс-служба "Новус Украина")

В супермаркетах работает собственное производство с ежедневной свежей выпечкой, горячей пиццей, кулинарией и копчением. На полках представлен разный выбор товаров категории Fresh – овощи, фрукты, охлажденное мясо и рыба.

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Как запад стал центром инвестиций

Расширение деятельности во Львовской области – это не просто открытие новых точек, а маркер изменений в продуктовом ритейле после 2022 года. Национальные операторы сетей все чаще выбирают регион как перспективный вектор, ведь он объединяет платежеспособный спрос, логистические потоки и инвестиционный капитал.

Выход во Львов "Новус Украина" рассматривает как важный этап развития сети и одновременно работу с новой аудиторией, отметил во время открытия Марк Петкевич, генеральный директор Novus.

Сочетание относительной безопасности, близости к рынкам ЕС и высокой потребительской активности сделало Львовщину стратегическим приоритетом для лидеров ритейла (инфографика: РБК-Украина)

Быстрый старт через M&A-соглашения

В военных реалиях строительство объектов с нуля несет повышенные риски. Для быстрого выхода на новый рынок ритейлер избрал стратегию сделок слияний и поглощений (M&A). После закрытия супермаркетов львовской сети "Арсен" (группа компаний "Евротек"), работавшей 24 года, локации перешли в Novus.

Фото: для быстрого входа в новый регион Novus выбрал стратегию M&A (пресс-служба "Новус Украина")

Покупка действующих торговых площадей обеспечила мгновенный доступ к помещениям и сформировавшемуся потоку покупателей. Следующим шагом станет открытие первого супермаркета в Ивано-Франковске уже в сентябре.

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