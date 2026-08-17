Novus розширив присутність на заході: у Львові відкрилися одразу два супермаркети

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Novus відкрив у Львові два магазини загальною торговою площею понад 3200 кв. м.

Кожен супермаркет має понад 13 500 одиниць товару , власне виробництво "Майстри Смаку" і категорію Fresh.

Мережа зробила окремий акцент на крафтовій продукції львівських і західноукраїнських виробників.

Ритейлер зайшов завдяки придбанню діючих площ колишньої мережі "Арсен" (ГК "Євротек").

Львів став магнітом для інвестицій завдяки міграції платоспроможного попиту , логістиці та безпековому фактору.

Наступний вихід очікується в Івано-Франківську, де відкриття заплановане на вересень.

Компанія з литовськими інвестиціями BT Invest, яка понад 16 років розвиває в столиці мережу супермаркетів Novus і присутня, зокрема, у Рівному та Тернополі, вперше вийшла на ринок Львова.

На проспекті Червоної Калини, 60 розташований супермаркет площею 1500 кв. м, на вул. Зеленій, 147 – магазин площею 1760 кв. м. Обидва працюють щодня з 8:00 до 22:00.

Місцеві бренди у пріоритеті

Асортимент нових точок (з понад 13500 позицій кожен) поєднує відомі національні та міжнародні бренди з власним імпортом та продукцією власної торгової марки Novus. При цьому, як зазначається, компанія зробила "особливий акцент" на місцевих виробниках західного регіону та крафтових брендах.

Фото: Novus продаватиме й місцеві товари (пресслужба "Новус Україна")

У супермаркетах працює власне виробництво зі щоденною свіжою випічкою, гарячою піцою, кулінарією та копченням. На полицях представлений різний вибір товарів категорії Fresh – овочі, фрукти, охолоджене м'ясо та риба.

Як захід став центром інвестицій

Розширення діяльності на Львівщині – це не просто відкриття нових точок, а маркер змін у продуктовому ритейлі після 2022 року. Національні оператори мереж дедалі частіше обирають регіон як перспективний вектор, адже він поєднує платоспроможний попит, логістичні потоки та інвестиційний капітал.

Вихід у Львів "Новус Україна" розглядає як важливий етап розвитку мережі та водночас як роботу з новою аудиторією, зазначив під час відкриття Марк Петкевич, генеральний директор Novus.

Поєднання відносної безпеки, близькості до ринків ЄС та високої споживчої активності зробило Львівщину стратегічним пріоритетом для лідерів ритейлу (інфографіка: РБК-Україна)

Швидкий старт через M&A-угоди

У воєнних реаліях будівництво об'єктів з нуля несе підвищені ризики. Для швидкого виходу на новий ринок ритейлер обрав стратегію угод злиття та поглинання (M&A). Після закриття супермаркетів львівської мережі "Арсен" (група компаній "Євротек"), яка працювала 24 роки, локації перейшли до Novus.

Фото: для швидкого входу в новий регіон Novus обрав стратегію M&A (пресслужба "Новус Україна")

Купівля діючих торгових площ забезпечила миттєвий доступ до приміщень і сформованого потоку покупців. Наступним кроком стане відкриття першого супермаркету в Івано-Франківську вже у вересні.