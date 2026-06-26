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Новую ИИ-модель OpenAI получат не все: вмешался Белый дом

09:32 26.06.2026 Пт
3 мин
Приоритеты кибербезопасности сыграли ключевую роль
aimg Ольга Завада
Новую ИИ-модель OpenAI получат не все: вмешался Белый дом OpenAI заставили согласовывать каждого покупателя GPT 5.6 (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Администрация Белого дома вынудила компанию OpenAI ограничить доступ к будущей ИИ-модели GPT 5.6. Из-за сверхмощных кибервозможностей систему будут продавать только партнерам, одобренным правительством США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Белый дом настаивает на предоставлении доступа к технологии исключительно узкому кругу пользователей.

Решение приняли на фоне недавнего скандала с экспортными ограничениями против компании Anthropic, чьи передовые разработки вызвали панику в Вашингтоне и на Уолл-стрит из-за угроз для национальной кибербезопасности.

Киберугрозы и "ручной" контроль

Эксперты отмечают, что возможности GPT 5.6 оцениваются как эквивалентные моделям Mythos и Fable от конкурента Anthropic .

Ранее Министерство торговли США ввело против Anthropic жесткий экспортный контроль - это заставило компанию полностью отозвать свои передовые системы с рынка из-за опасений, что их кибертехнологии могут спровоцировать беспрецедентные риски безопасности.

Чтобы избежать полного запрета и найти компромиссный путь публичного запуска, OpenAI согласилась на условия Белого дома.

Со всем этим, Сэм Альтман четко дал понять, что такой формат не приемлем в долгосрочной перспективе:

"Мы четко заявили правительству США, что это не наша преданная долгосрочная модель взаимодействия", - подчеркнул глава OpenAI.

Компания планирует сотрудничать с госорганами и другими представителями промышленности для создания более устойчивого и прозрачного подхода к будущим релизам.

Официальные представители Белого дома в комментарии для медиа подтвердили, что продолжают взаимодействовать с ведущими ШИ-лабораториями для разработки общих подходов к масштабированию высоких технологий.

Сама компания OpenAI от официальных комментариев отказалась.

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Регуляторный хаос в Вашингтоне

Актуальная ситуация демонстрирует глубокий кризис в сфере нормативного регулирования высоких технологий в США.

Отметим, что в начале месяца президент Дональд Трамп подписал указ, обязывающий разработчиков передовых моделей добровольно предоставлять их на правительственную проверку за 30 дней до релиза . Однако четкий механизм и критерии этой оценки до сих пор не созданы.

В индустрии царит хаос из-за отсутствия единого регулятора:

  • Требование ограничить доступ для OpenAI поступило непосредственно из Белого дома.
  • Предварительная блокировка и экспортный запрет для моделей Anthropic были инициированы Министерством торговли США.

Аналитики и правозащитники предупреждают, что отсутствие прозрачной правовой базы может парализовать американский технологический сектор.

Председатель супер-PAC Public First Брэд Карсон отметил, что, хотя государство имеет право отзывать опасные цифровые продукты из соображений нацбезопасности, действующий "кулуарный и непрозрачный подход правительства" нарушает принципы базовой справедливости и вредит инновациям.

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