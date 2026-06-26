Новую ИИ-модель OpenAI получат не все: вмешался Белый дом
Администрация Белого дома вынудила компанию OpenAI ограничить доступ к будущей ИИ-модели GPT 5.6. Из-за сверхмощных кибервозможностей систему будут продавать только партнерам, одобренным правительством США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Белый дом настаивает на предоставлении доступа к технологии исключительно узкому кругу пользователей.
Решение приняли на фоне недавнего скандала с экспортными ограничениями против компании Anthropic, чьи передовые разработки вызвали панику в Вашингтоне и на Уолл-стрит из-за угроз для национальной кибербезопасности.
Киберугрозы и "ручной" контроль
Эксперты отмечают, что возможности GPT 5.6 оцениваются как эквивалентные моделям Mythos и Fable от конкурента Anthropic .
Ранее Министерство торговли США ввело против Anthropic жесткий экспортный контроль - это заставило компанию полностью отозвать свои передовые системы с рынка из-за опасений, что их кибертехнологии могут спровоцировать беспрецедентные риски безопасности.
Чтобы избежать полного запрета и найти компромиссный путь публичного запуска, OpenAI согласилась на условия Белого дома.
Со всем этим, Сэм Альтман четко дал понять, что такой формат не приемлем в долгосрочной перспективе:
"Мы четко заявили правительству США, что это не наша преданная долгосрочная модель взаимодействия", - подчеркнул глава OpenAI.
Компания планирует сотрудничать с госорганами и другими представителями промышленности для создания более устойчивого и прозрачного подхода к будущим релизам.
Официальные представители Белого дома в комментарии для медиа подтвердили, что продолжают взаимодействовать с ведущими ШИ-лабораториями для разработки общих подходов к масштабированию высоких технологий.
Сама компания OpenAI от официальных комментариев отказалась.
Регуляторный хаос в Вашингтоне
Актуальная ситуация демонстрирует глубокий кризис в сфере нормативного регулирования высоких технологий в США.
Отметим, что в начале месяца президент Дональд Трамп подписал указ, обязывающий разработчиков передовых моделей добровольно предоставлять их на правительственную проверку за 30 дней до релиза . Однако четкий механизм и критерии этой оценки до сих пор не созданы.
В индустрии царит хаос из-за отсутствия единого регулятора:
- Требование ограничить доступ для OpenAI поступило непосредственно из Белого дома.
- Предварительная блокировка и экспортный запрет для моделей Anthropic были инициированы Министерством торговли США.
Аналитики и правозащитники предупреждают, что отсутствие прозрачной правовой базы может парализовать американский технологический сектор.
Председатель супер-PAC Public First Брэд Карсон отметил, что, хотя государство имеет право отзывать опасные цифровые продукты из соображений нацбезопасности, действующий "кулуарный и непрозрачный подход правительства" нарушает принципы базовой справедливости и вредит инновациям.