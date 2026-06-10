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Секретный военный ИИ опередил ChatGPT и Gemini: что умеет Fable 5

10:32 10.06.2026 Ср
3 мин
Новая технология заставила правительство США срочно пересмотреть правила регулирования
aimg Ольга Завада
Секретный военный ИИ опередил ChatGPT и Gemini: что умеет Fable 5 Anthropic выпустила ИИ нового поколения (фото: Anthropic)
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Anthropic официально представила новое семейство ИИ-моделей под названием Fable 5. Разработка базируется на секретной военной системе Mythos, которая ранее была доступна лишь избранным технологическим гигантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Разгром топовых ИИ

Новая нейросеть создавалась в рамках закрытого оборонного проекта Project Glasswing. Ранее доступ к этим алгоритмам имели только специалисты Apple, NVIDIA и Белого дома - все для защиты ПО от масштабных кибератак.

Во внутренних тестах Fable 5 продемонстрировала абсолютное преимущество над конкурентами. ИИ смог опередить не только предыдущего флагмана компании Opus 4.8, но и новейшие системы GPT-5.5 от OpenAI и Gemini 3.1 Pro от Google.

Секретный военный ИИ опередил ChatGPT и Gemini: что умеет Fable 5Сравнение возможностей Fable 5 и Mythos 5 с другими ведущими ИИ-моделями (скриншот: Anthropic)

Главные технологические прорывы Fable 5

Идеальное компьютерное зрение. ИИ способен распознавать сложные научные графики и мелкие детали интерфейса. В отличие от предыдущих версий, нейросеть "видит" каждое изменение на экране в реальном времени.

Программирование по изображению. Алгоритм может полностью воссоздать исходный код веб-приложения или сайта, имея лишь несколько обычных скриншотов.

Анализ больших документов. Чем задачи длиннее и запутаннее, тем больший отрыв демонстрирует новинка по сравнению со старыми ИИ-сервисами.

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Чтобы наглядно продемонстрировать возможности зрения, разработчики заставили Fable 5 пройти культовую игру Pokémon FireRed. ИИ справился с задачей без вспомогательных текстовых подсказок или встроенных инструментов ориентации - исключительно благодаря анализу визуального потока.

Строгая цензура и цена использования

Из-за чрезмерной мощности разработчикам пришлось внедрить жесткие фильтры безопасности. Если пользователь задает вопросы на чувствительные или потенциально опасные темы, система автоматически перенаправляет запрос на более слабую модель Opus 4.8.

Сейчас алгоритмы защиты работают в "консервативном" режиме, поэтому примерно в 5% сессий нейросеть может ошибочно блокировать даже вполне невинные запросы.

Вместе с этим, Anthropic анонсировала выход еще более мощной версии - Mythos 5. Нейросеть лишена гражданских ограничений безопасности и способна проектировать новые лекарства и химические соединения. Примечательно, что алгоритм будут предоставлять только проверенным корпорациям по специальной программе доверия.

Для обычных пользователей и подписчиков сервиса Claude доступ к Fable 5 будет оставаться полностью бесплатным до 22 июня. После этого периода компания вводит поминутную тарификацию за использованные токены.

Впоследствии, когда серверы справятся с нагрузкой, разработчики обещают вернуть модель к стандартным тарифным планам без дополнительных переплат.

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