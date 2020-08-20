На нової Білоруській АЕС завантажили ядерне паливо

Фото: Белаес (belaes.by)

Білоруську АЕС готують до запуску

На першому енергоблоці Білоруської АЕС завантажено ядерне паливо. Це перша фаза фізичного запуску нової атомної електростанції, побудованої російською компанією Росатом.

Про це сказав начальник управління регулювання ядерної безпеки Держатомнагляду Віген Марухян, передає БЕЛТА.

"На сьогодні завантажені 163 касети у реакторну установку. Але при цьому є ще певні процедури в частині ущільнення, вони відбуваються не за одну годину або день", - повідомив Марухян.

За його словами, друга фаза фізичного пуску планується у міру того, як експлуатуюча організація - Білоруська АЕС - надішле повідомлення, що готова до початку цієї фази, тобто до гідравлічних випробуванням".

Представник Держатомнагляду пояснив, що перша фаза фізпуску - це завантаження ядерного палива, друга - "холодні" випробування, тобто при температурі реакторної установки до 130 градусів проводяться гідравлічні випробування, третя фаза - "гарячі" випробування з підняттям температури вище 130 градусів.

Білоруська АЕС розташовується біля північно-західного кордону Білорусі в агромістечку Ворняни в 18 км від міста Островець Гродненській області, в 50 км від столиці Литви Вільнюса. Будівництво почалося у 2011 році російською держкомпанією Росатом.

Раніше запуск Білоруської атомної електростанції (АЕС) відклали на 2021 рік. Планується, що в першому кварталі наступного року введуть в експлуатацію перший енергоблок.

У Литві заявляють, що запуском атомної станції Білорусь порушує принципи відкритості, прозорості та добросусідства, а діяльність АЕС поблизу литовської столиці створює загрозу національній безпеці, довкіллю та населенню Литви.

Офіційний Вільнюс закликав Мінськ призупинити запуск БелАЕС до виконання рекомендацій Європейського союзу про проведення стрес-випробувань, а також закликав Європейську групи регуляторів ядерної безпеки та інші міжнародні організації співпрацювати для забезпечення необхідної ядерної безпеки.