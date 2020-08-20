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На новой Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо

Беларусь, Четверг 20 августа 2020 12:50
На новой Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо
Фото: БелАЭС (belaes.by)
Автор: Александр Белоус

Белорусскую АЭС готовят к запуску

На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо. Это первая фаза физического запуска новой атомной электростанции, построенной российской компанией Росатом.

Об этом сказал начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян, передает БЕЛТА.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день", - сообщил Марухян.

По его словам, вторая фаза физического пуска планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - это загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания, третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

Белорусская АЭС располагается возле северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Строительство началось в 2011 году российкой госкомпанией Росатом.

Ранее запуск Белорусской атомной электростанции (АЭС) отложили на 2021 год. Планируется, что в первом квартале следующего года введут в эксплуатацию первый энергоблок.

В Литве заявляют, что запуском атомной станции Беларусь нарушает принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а работа АЭС вблизи литовской столицы создает угрозу национальной безопасности, окружающей среде и населению Литвы.

Официальный Вильнюс призвал Минск приостановить запуск БелАЭС до выполнения рекомендаций Европейского союза о проведении стресс-испытаний, а также призвал Европейскую группу регуляторов ядерной безопасности и другие международные организации сотрудничать для обеспечения необходимой ядерной безопасности.

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