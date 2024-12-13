В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад: подробности

Ночью в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар В результаты сгорел один из важных стратегических объектов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Он сообщил, что сгорел российский склад, который был военным объектом.

Коваленко пояснил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

Поражение российских военных объектов

Украина все активнее наносит удары по военным объектам на территории России, что стало важной частью стратегии сдерживания российской агрессии и ослабления ее военных ресурсов.

В этом ключевую роль играет высокоточное оружие, в частности ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые обеспечивают точность и эффективность ударов.

США недавно предоставили Украине разрешение использовать американские ракеты для атак по военным объектам на территории России. Это решение является значимым шагом, расширяющим возможности ВСУ в условиях обороны и противодействия агрессору.

Кроме этого, украинские дроны демонстрируют значительную эффективность в нанесении ударов по логистическим объектам России.

Например, в ночь на 11 декабря в Таганроге были атакованы военные объекты. Дроны, способные преодолеть большие расстояния, подтверждают высокий уровень развития украинской оборонной индустрии.

Такие операции подрывают боевой потенциал России и демонстрируют решимость Украины защищать свою территорию.

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину, признавая ее право на самозащиту и использование современного вооружения для противодействия агрессору.