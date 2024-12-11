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В Брянске из-за атаки дронов горит нефтебаза корпорации "Транснефть"

Брянск, Среда 11 декабря 2024 01:02
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В Брянске из-за атаки дронов горит нефтебаза корпорации "Транснефть" Фото: дроны ударили по нефтебазе корпорации "Транснефть" в российском Брянске (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российский город Брянск атаковали ударные беспилотники. В результате атаки загорелась нефтебаза корпорации "Транснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинские и российские паблики.

Отмечается, что после атаки БпЛА над нефтебазой поднимается огромное пламя.

Издание Military Journal сообщило, что повреждения заметны на спутниковых снимках.

Дроновые атаки на Брянск и область

В течение этого года приграничные с Украиной области России неоднократно атаковали ударные беспилотники. Объектами ударов становились воинские части, склады вооружений, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Так, 10 ноября Брянск также атаковали дроны. В результате работы ПВО в городе произошел пожар, под прицелом, вероятно, была военная часть.

В конце октября в Брянской области БпЛА уже в четвертый раз поразили оборонный завод "Кремний Эл".

А в начале октября БпЛА атаковали склад с оружием вблизи города Карачев Брянской области. На месте прилета возник пожар с детонацией боеприпасов.

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