В Новосибирске крупная сеть АЗС запретила продажу АИ-92 обычным водителям

Топливный кризис в России

Напомним, по всей России, а также на временно оккупированных территориях Украины продолжается серьезный топливный кризис. Он возник после того, как украинские защитники нанесли ряд успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, во временно оккупированном Крыму ужесточили ограничения на продажу топлива. Если раньше водителям разрешалось покупать до 30 литров бензина, то теперь - не более 20.

Вчера, 8 октября, стало известно, что похожие меры ввели и в Тюменской, и в Свердловской областях.

По информации Bloomberg, Россия также была вынуждена массово перенаправлять свою сырую нефть на экспорт. На этом фоне морские порты работают "на пределе возможностей".