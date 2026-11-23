Ростовская область находится под атакой уже более трех часов. Местные жители рассказывают о взрывах и сильном пожаре.

OSINT-аналитик ASTRA выучил видео очевидцев. OSINT - это анализ открытых данных, в том числе фото и видео из соцсетей.

По его заключению, горит именно в том направлении, где стоят два предприятия.

В местных пабликах пишут, что на объектах могли "сдетонировать резервуары".

Новошахтинский завод нефтепродуктов - это крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России, принадлежащее ООО "Юг Энерго".

Завод подключен к нефтепроводу "Суходольная - Родионовская". Также у него есть собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для перевозки нефтепродуктов.

Второй возможный центр пожара - ООО "ТАТА-ГАЗ". Это частная компания из Новошахтинск, которая торгует топливом, хранит его и занимается логистикой.